Kommunen kjem med presiseringar angåande eventuell smittestad

- Det er no avklart at nokre av dei smitta personane vi melde om i går berre hadde vore på Isehaugs kafeteria / Johans pub og ikkje vore deltakande på andre arrangement under Stryn Gummibåtfestival.

- Det er difor viktig at dei som har vore på denne staden laurdag 31.07, i tidsrommet 16:00-01:00 tek ein test ved å kontakte Sande legesenter for avtale, skriv kommunen i pressemeldinga.

Oppmodinga gjeld også personar frå andre kommunar.

- Sjølv om du har fått negativt svar på korona-test, bør du vere merksam på symptom dei 10 komande dagane, minner kommunelege Asta Sileikiene om.

- Vi har no 7 personar som er smitta og dette er etter forholda eit stort smitteutbrot i vår kommune.