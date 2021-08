Seks personar stadfesta smitta i Sande måndag

Nyhende

Måndag ettermiddag melder Sande kommune i ei pressemelding at seks personar er stadfesta smitta siste døgn.

Dei seks sit no i isolasjon. Det er definert 15 nye nærkontakter av desse, i tillegg til fleire nærkontakter som vart testa i går. Alle dei 15 er testa i dag og sit no i karantene. Testane er på veg i eigen bil til Molde for analyse, melder kommunen.

Fleire av dei smitta er vaksinert med ein eller to dosar vaksine. Ingen av dei smitta er sjuke, men har lette symptom.

Koronasmitte i Sande - stengjer for besøk på Sandetun Søndag ettermiddag melder Sande kommune at ein innbyggjar har testa positivt på Covid-19. Sandetun omsorgssenter vert stengt for ordinært besøk.

Innfører ikkje lokale forskrifter i Ørsta og Volda etter 133 positive prøver siste veka: - Innbyggjarane har lagt ned ein formidabel innsats Måndag ettermiddag heldt ordførarane i Ørsta og Volda felles pressekonferanse. Der takka dei både innbyggjarar og helsepersonell for å delta i dugnaden med å få ned smittetala.

Framleis er det nokre av testane frå i går som ikkje er ferdig analysert. Fleire positive testsvar kan kome utover kvelden.

Til saman 121 testar vart tatt førre veke, medrekna søndagen, melder Sande kommune i pressemeldinga.

Delteke på Stryn Gummibåtfestival

- Deltok du på festival i Stryn i helga? Test deg! Oppmodar kommunen i kveld.

I ei oppdatering i kveld melder kommunen at smittesporinga viser at fleire av dei seks smitta, deltok på Stryn Gummibåtfestival sist helg. Kommuneoverlegen har vore i kontakt med sin kollega i Stryn og orientert om saka.

- Det kan ha vore fleire deltakarar på festivalen frå vår kommune som framleis ikkje er testa, uttalar kommuneoverlege Asta Sileikiene.

Kommuneoverlegen bed difor om at personar frå Sande som deltok på festivalen - anten på dagtid eller på sosiale aktivitetar på kveldstid - tek kontakt med Sande legesenteret for å få testa seg.