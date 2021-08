Nyhende

- Vi er svært takksame for den dugnadsånda folk har vist. Særleg har ungdom teke eit stort ansvar ved å teste seg og avgrense sosial aktivitet i helga. Arrangørar av ulike arrangement har også avlyst planlagte arrangement etter at kommunane gjekk ut med tydeleg råd om det, sa Volda-ordførar Sølvi Dimmen under pressekonferansen.