Ny utbyggingsplan klar for politisk handsaming og høyring i Herøy:

Slik vil Axel bygge ut ei reiselivssatsing i Sævikane

Friluftsentusiast Axel Bjørklid har saman med B. Tarberg AS utvikla ein rykande fersk plan for utbygging av eit bustad- og fritidsområde, med tilhøyrande molo og hamn nær Bakarneset i Sævikane. No satsar han på tommel opp frå offentlege mynde og lokalpolitikarar.