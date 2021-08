Nyhende

Der stod eit gammalt hus og ei løde på Leikong ein stad, som solid hyste sitt folk, og som seinare tente to generasjonar som husvære på Klungsøyra, og som derette til no har vore uthus bak Klungsøyrbutikken på Bigset i 74 år, og som no er vølt til eit kulturminne for nye 100 år.