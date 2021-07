Nyhende

Tussa IKT er i gang med førebuingane til å føre fram breiband til Runde. Utbygginga er planlagt å starte i august eller tidleg september. I den samanheng søkjer dei no om løyve til å gå i land med sjøkabel aust for Remøybrua. Frå der sjøkabelen kjem på land skal den leggast vidare i nedgravne rør fram til fiberskapet som står under brua.