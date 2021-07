Nyhende

Dette er ifylgje Jon Robert Moen mykje av forklaringa på den fine omsetningsveksten som Moen Mathus fekk i 2020. Rekneskapen som no er framlagt viser at Meny-butikken i Fosnavåg hadde ein omsetningsvekst på 14–15 prosent i fjor, og over ei dobling av driftsresultatet frå året før.