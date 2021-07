Nyhende

I natt vart det meldt at to personar som kom til Noreg og Herøy for ei veke sidan har testa positivt på covid-19 under karanteneopphald. Desse to personane er del av eit mannskap på båt som ligg ved kai i Herøy.

- Båten med mannskap på 14 personar er difor sett i karantene til ein har fått betre oversikt over situasjonen i løpet av dagen, seier kommuneoverlegen i ei pressemelding tysdag.