Nyhende

Norconsult får oppdraget med å prosjektere den framtidige bustadfeltsatsinga i Dragsund. Det opplyser Herøy kommune i ei orientering til dei tre tilbydarane. Selskapet kom best ut av tilbodskonkurransen med ein pris på 349.540 kroner. Asplan Viak skulle ha 443.750 kroner for same jobben, medan Mulvik hadde eit tilbod på 461.250 kroner.