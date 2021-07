Nyhende

Vestvang har bede om å få innsyn i vurderingane som Herøy kommune har lagt til grunn for å tildele BS Undervisning kontrakt på kjøp av læremiddel. Samtidig ber dei om utvida frist for å kome med merknader, då ein frist på to dagar er i kortaste laget. Vestvang fekk ikkje melding om tildelinga, men måtte lese om den i lokalavisa.