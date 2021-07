Nyhende

Det varslar statsforvaltaren i Møre og Romsdal, som er uroa over gjeldsgraden til mange av kommunane i fylket. Grunnlaget for uroa er at netto kommunal lånegjeld i fylket no er på 110,8 prosent av brutto driftsinntekter, medan landsgjennomsnittet er på 96,1 prosent.