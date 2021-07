Nyhende

Norhus i Ørsta har søkt om dispensasjon for oppføring av fire 2-mannsbustader på Kvalsund. Dispensasjon er naudsynt då planen for tomta var å oppføre ei bustadblokk med fleire leilegheiter. Norhus viser til at tida har endra seg, og at andregongsetablerarar som stiftar familie treng noko større einingar med behov for både eigen hage og garasje.