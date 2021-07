Nyhende

Detaljreguleringsplanen for Kvalsund-Teige bustadfelt del to blir likevel lagt ut til ettersyn i tråd med tiltakshavarane sine opphavlege skisser. Det har eit samla formannskap vedteke etter forslag frå Karl Oskar Sævik. Kommunedirektøren hadde sett justering av leikeplassløysinga som krav for utlegging av planen til ettersyn.