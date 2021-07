Nyhende

Byggmester Henning Gartz har søkt Herøy kommune om løyve til oppføring av ein korsdelt firemannsbustad på Eggesbøjorda. Huset er det fyrste som blir bygd i det nye bustadfeltet. Det blir opplyst at to leilegheiter får parkering i felles carport på eigedomen og to i felles carport utanfor eigedomen.