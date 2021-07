PÅ SOMMARFERIE I AURVÅGANE

Nyhende

I min barndom var det gjerne slik blant oss ungane at til lenger borte frå Fosnavåg vi hadde feriert, til sværare var det. Det gav ein viss sosial status. Var ein så heldig å ha ei mor eller ein far til dømes frå Trøndelag, var det nærast ei sjølvfylgje at det av og til vart ein tur dit i ferien. Far min var frå indre Herøy, og mor mi frå ytre. Dermed låg det i korta kvar eg skulle feriere.