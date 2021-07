Har henta inn ein halv milliard - første er snart reiseklar

Nyhende

Emisjonen er teikna av ei brei gruppe norske og internasjonale investorar. Ei gruppe nøkkelinvestorar står åleine for 232 millionar kroner.

- Det var solid interesse for emisjonen, seier konst. adm. dir. Arne Johan Dale i Havila Kystruten i ei pressemelding.

Pengane skal sikre selskapet tilstrekkeleg likviditet til førebuingar, leveranse og å sette i drift dei fire kystruteskipa etter kvart som dei vert leverte frå Tersan-verftet i Tyrkia.

- Første skip er venta frå verftet i løpet av dei næraste vekene, og vil bli sett i drift på kystrutekontrakten med samferdselsdepartementet. Dei resterende skipa er venta til andre kvartal 2022, heiter det.

Sævik framleis med kontroll

Nokon lurer kanskje på om selskapet gjennom emisjonen no får ein eigarskap som er spreidd for alle vindar. Det er for så vidt rett, men i fylgje Havila Kystruten vil Sævik-familien framleis ha kontrollen. Dei vil eige over halvparten av selskapet - gjennom Havila Holding.

Havila Kystruten søker notering på marknadsplassen Euronext Growth ved Oslo Børs, med forventa oppstart av handel i månadsskiftet juli / august.

Konstituert direktør Arne Johan Dale reknar resultatet av emisjonen som ein ny epoke i Havila Kystruten.

- Med forventingar om stadig oppmjuking av reiserestriksjonar i tillegg til levering av dei første skipa, vil selskapet endeleg kunne tilby passasjerar verdas vakraste sjøreise, seier han.

Det er Fearnley Securities og SpareBank1 Markets som har lagt til rette for emisjonen.

