Nyhende

Sidan starten av juni har dei hatt gåande eit lite lotteri der kundar har kvalifisert seg for deltaking ved å samle stempeltrykk gjennom lokalhandel i Fosnavåg. Det same hadde dei under fjorårets julehandel, og likeins med erfaringane då har sommarens utgåve vore populær, fortel Vivian Håkonsholm i Fosnavåg handelsforeining.