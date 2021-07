To personar omkom etter lynnedslag på Melshornet, Hareid

Nyhende

Politiet opplyser like før klokka 19 søndag at to personar omkom etter lynnedslag på Melshornet på Hareid.

Ein tredje person er hardt skadd og frakta til sjukehus i Ålesund.

- Dei pårørande er varsla og blir tekne vare på, legg politiet til.

Det har søndag ettermiddag vore torever på Nordvestlandet, eit uver med kraftig intensitet. Same ettermiddag gjekk politiet ut med åtvaringar mot å opphalde seg på fjellet under uveret. Det har vore meldt inn fleire tilfelle der folk har vore naudstilte på fjellet.

Overfor VG omtalar Hareid-ordførar Bernt Brandal hendinga som djupt tragisk. Kommunen har sett krisestab.

OPPDATERING KL. 20.35: På ein pressekonferanse søndag kveld vart det opplyst at det er to kvinner som har omkome. Også den skadde er ei kvinne.