Bra for distrikta, men det trengst meir

1. juli vart ferjebilletten kutta med ein fjerdedel. Dette er etter signala berre første del av den lova reduksjonen av ferjeprisen. 25 prosent-reduksjonen er eit resultat av Frp-press mot sitjande regjering, også omtala som eit budsjettforlik.

I rekkja av politiske lovnadar er dette ein av fleire. Her er det lett å miste oversikta over kven som har lova kva, no under valkampen. Vi kan inntil vidare nøye oss med å slå fast at fleirtalet på Stortinget har vedteke at ferjebilettprisen skal halverast. Dette er ikkje berre ein lovnad, men eit konkret vedtak som styresmaktene sjølvsagt må fylgje opp.

Ferjeopprøret langs kysten skal ha sin del av æra for at ting no skjer med det som har vore ein ferjepris med gallopperande utvikling. Utviklinga skaut som kjent fart i tråd med nye miljøkrav til ferjene og tilhøyrane eksplosivt dyrare ferjedrift.

Brimer sin sjef Tore-Jakob Reite uttalte i eit intervju med Vestlandsnytt at slike prisreduksjonar som no vert innførte, sjølvsagt er godt nytt for Brimer og næringslivet langs kysten generelt. Det styrkjer konkurransevna, faktisk for alle bedrifter på Nordvestlandet.

Når ein skal vurdere det samla trykket som vert lagt på distrikta, er det mykje anna som høyrer med i bildet.

Eitt av dei som verkar fiendtleg for pendlarar, i gruppe vi har mange av i ferjefylket Møre og Romsdal, er innslagspunktet for pendlarfrådrag på skattesetelen. I 2021 må ein reise for 23.900 kroner før ein kan trekkje ifrå på skatten den overskytande delen av pendlarutgiftene. I seg sjølv er eit såpass høgt innslagspunkt at det veg tungt når ein skal velje kvar ein skal bu.

Oppsummert er signala og endringane som no kjem, gode. Likevel trengst det endå fleire distriktsvenlege tiltak og vedtak.