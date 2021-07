MED STOR BILDESERIE

Sumarsamkome med idrett, grilling, rjomegraut, song, historie og quiz

Sidan 2012 har det vore arrangert Sumarsamkome på Larsnes. Arrangementet vert lagt rundt jonsok, og er seinare år utvida over fleire dagar. Aktivitetane er lagt opp slik at det skal vere litt for ein kvar smak, og også i år vart det eit justert opplegg for å ta i vare smittevern på ein god måte.