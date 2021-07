Nyhende

Etter eit og eit halvt år med «korona-pause» hadde Vyrde mannskor laurdag 26. juni to utekonsertar på Larsnes og i Gursken. Det var gildt og igjen få samlast og synge, til og med for mange frammøtte. Songarane er sugne på å framfør og publikum sette stor pris på konserten.

Alle ser no fram til at ein skal kome i gong med øvingar og konsertar på vanleg vis. Denne utekonserten har kome i stand via sponsing og initiativ frå Sparebanken Møre, som alltid er positive og støttar lokal kultur.

OKW