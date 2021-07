Omsette eigedomar på Ytre Søre Sunnmøre siste tretti dagar

Nyhende

Herøy

Andel av Gjertnesvegen 1 (Gnr 23, bnr 65) er overdrege frå Dagfinn Roseth, Elise Oline Roseth Vian og Oddbjørn Roseth til Gunnar Jan Roseth (01.06.2021)

Andel av Gnr 12, bnr 338 er overdrege frå Aase Gerd Remøy Vartdal til Jorunn K Remøy Spansdahl (02.06.2021)

Andel av Gnr 12, bnr 256 er overdrege frå Jorunn K Remøy Spansdahl til Aase Gerd Remøy Vartdal (02.06.2021)

Ospenesvegen 7 (Gnr 37, bnr 473, seksjon 27) er selt for kr 2.500.000 frå Eivind Gunnar Longva og Mona Beate Zahl Longva til Harrieth Dagrun Nørvåg og Jan Idar Nørvåg (02.06.2021)

Gnr 76, bnr 147 er overdrege frå Mco Bygg As til Hege Skurtveit og Sindre Borge Skurtveit (03.06.2021)

Munkestranda 8 (Gnr 59, bnr 79) er selt for kr 650.000 frå Bt Utbygging As til Bjarne Aune og Sissel Ødegård (03.06.2021)

Dragsundflata 86 (Gnr 45, bnr 165) er selt for kr 4.190.000 frå Cesilie Sundgot og Frode Hammerseth til Bente Seglén og Espen Bjørnstad (04.06.2021)

Bergsvegen 45 (Gnr 29, bnr 335, seksjon 7) er selt for kr 1.920.000 frå Vigdis Hatløy Andorsen til Guro-Petrine Nerland (04.06.2021)

Andel av Fuglevikvegen 7 (Gnr 7, bnr 31) er overdrege for kr 545.000 frå Lena Fredriksen Hansen til Tony Andre Saunes Seljen (04.06.2021)

Verket 12 (Gnr 29, bnr 24) er overdrege frå Rita Paula Remøy til Kristian Remøy (07.06.2021)

Overdragelsen omfattar også andel av Gnr 29, bnr 314

Moltuvegen 397 (Gnr 60, bnr 129) er selt for kr 1.535.000 frå Kamil Mariusz Siemianis og Wioleta Siemianis til Goran Glinac og Ivana Glinac (08.06.2021)

Gnr 22, bnr 15 er selt for kr 3.500.000 frå Gunn Kari Sætre og Pål Andreassen til Eric Aleksander Fråntzen og Julie Maria Eggesbø (09.06.2021)

Salet omfattar også Frøystadvågvegen 91 (Gnr 22, bnr 16)

Breidnesvegen 10 (Gnr 38, bnr 70) er selt for kr 5.725.000 frå Maria Myrhol og Ove Kvalsvik til Frode Huru og Helen Espeseth (10.06.2021)

Vågsgata 72 (Gnr 37, bnr 321) er overdrege for kr 1.300.000 frå Vivian Pettersen til Myrtel Emblem og Roger Jan Emblem (11.06.2021)

Leinevegen 271 (Gnr 13, bnr 57) er overdrege for kr 825.000 frå Ole Johnny Vattøy og Warisala Vattøy til Karen-Synnøve Hovden og Paul Kristian Hovden (11.06.2021)

Støylavegen 38 (Gnr 26, bnr 7) er overdrege frå Solveig Rigmor Smådal til Lisbeth S Smådal Bøe, Roger Smådal, Svein Rune Smådal og Sølvi Liv Smådal Valen (15.06.2021)

Overdragelsen omfattar også Støylavegen 37 (Gnr 26, bnr 38)

Overdragelsen omfattar også Gnr 26, bnr 224

Andel av Eggesbøvegen 2 (Gnr 37, bnr 384, seksjon 4) er overdrege til Fokus Regnskap As (15.06.2021)

Overdragelsen omfattar også andel av Eggesbøvegen 2 (Gnr 37, bnr 384, seksjon 6)

Gnr 33, bnr 33 er selt for kr 2.500.000 frå Eldor Johan Notøy til Frode Kvalsvik (15.06.2021)

Gnr 50, bnr 25, seksjon 1 er selt for kr 1.000.000 frå Elek24 As til Myrvåg Elektro As (15.06.2021)

Vikevegen 14 (Gnr 36, bnr 12) er overdrege frå Jorunn Britt Paulsen til Per Odd Paulsen (16.06.2021)

Overdragelsen omfattar også Gnr 36, bnr 44

Sævik 31 (Gnr 11, bnr 50) er overdrege frå Dagmar Sævik til Anne-Grete Remøy Fråntsen, Frånk Edvard Schjelderup, Gjermund Klaus Langedal, Helge Otto Langedal, Jan Arthur Schjelderup, Johnny Martin Gjerde, Jørgen Waage, Kristian Waage, Kåre Stig Nøstdal, Linda Vigdis L Hordvik, Odd Willum Schjelderup, Per-Johan S Brekke, Sigmund Remøy, Sindre Odd Gjerde, Sylvi Astri Edvardsen, Sæbjørn Schjelderup, Terje Nøstdal, Wenche Schjelderup Brekke og Åsta Baret (16.06.2021)

Gnr 35, bnr 28 er overdrege frå Oline Igesund til Gerd Igesund, Jon Gunnar Igesund, Marit Igesund og Odd Ivar Igesund (17.06.2021)

Gnr 60, bnr 494 er selt for kr 40.000 frå Bjørnar Tarberg til Ingunn Helga Moltu, Kari Grete Moltu og Sølvi Anne Moltu (18.06.2021)

Myklebustvegen 17 (Gnr 37, bnr 36) er overdrege frå Elsi Hagen til Arne Hagen (18.06.2021)

Gnr 45, bnr 169 er selt for kr 191.320 frå Herøy Kommune til Gaute Hermansen og Jeanette Tandberg (24.06.2021)

Dragsundråsa 9 B (Gnr 45, bnr 190, seksjon 1) er selt for kr 3.250.000 frå Tømrer Prosjekt As til Anders Roppen Jensen og Sandra Nygard Karlsen (25.06.2021)

Gnr 21, bnr 14 er overdrege frå Per Andreas Skinnes til Olaug Skinnes (25.06.2021)

Elsebøvegen 2 (Gnr 29, bnr 115) er overdrege frå Per Andreas Skinnes til Olaug Skinnes (25.06.2021)

Huldalsbana 4 A (Gnr 34, bnr 166, seksjon 8) er selt for kr 2.670.000 frå Tømrer Prosjekt As til Ana Tepuric og Frånjo Tepuric (28.06.2021)

Kvithaugsmyra 15 (Gnr 37, bnr 430, seksjon 2) er selt for kr 2.850.000 frå Daniel Johan Storås til Kornelius Lillestøl-Moltu (29.06.2021)

Gnr 86, bnr 13 er selt for kr 2.200.000 frå Kirsten Bigset til Bente Helen Steinnes og Jim Leine (29.06.2021)

Salet omfattar også Jøsokvegen 458 (Gnr 86, bnr 58)

Sande

Søre Voksa 6 (Gnr 63, bnr 18) er selt for kr 1.500.000 frå Knut Olav Skare til Ceslavas Siliukas og Laima Kasperoviciene (08.06.2021)

Bringsinghaug 24 (Gnr 56, bnr 22) er overdrege for kr 1.800.000 frå Magnar Kvamme og Reidun Å Moltumyr Kvamme til Bernt-Håkon Beitveit (10.06.2021)

Andel av Gnr 12, bnr 41 er selt for kr 2.200.000 frå Birthe Wickstrøm Hauge og Preben Leander Moltubakk til Ingunn Lisbeth Notøy (11.06.2021)

Salet omfattar også Gustavvegen 6 A (Gnr 12, bnr 115, seksjon 5)

Gnr 11, bnr 61 er overdrege frå Kari Longva til Karim Alexander Longva (14.06.2021)

Gjerdsvikvegen 481 (Gnr 4, bnr 11) er overdrege frå Anna Jorunn Haanes til Håvard Fred Haanes, Inger Janne Haanes Gjerde og Kjetil Annstein Haanes (28.06.2021)

Gjerdsvikvegen 481 (Gnr 4, bnr 11) er overdrege frå Kjell Haanes til Anna Jorunn Haanes (28.06.2021)

Ulstein

Holsekervegen 126 (Gnr 10, bnr 291, seksjon 20) er selt for kr 2.490.000 frå Tine Siren Strand til Marius Hauge Muren (01.06.2021)

Sjøgata 40 (Gnr 8, bnr 543, seksjon 13) er selt for kr 3.500.000 frå Ulsteinvik Utvikling As til Kjell Fråntzen og Åse Skeide (01.06.2021)

Gnr 23, bnr 80 er overdrege frå Daniel Maurits Ulvestad til Kjellaug Ulvestad (02.06.2021)

Prost Ankers gate 7 A (Gnr 9, bnr 441, seksjon 2) er selt for kr 5.650.000 frå Dag Gøran Brandal og Dagny Kristensen Wærdahl til Unni Hole Ellingsen (02.06.2021)

Andel av Riset 5 (Gnr 16, bnr 63) er overdrege frå Kjell Tormod Sandberg til Randi Margrethe Sandberg (02.06.2021)

Gnr 18, bnr 71 er selt for kr 350.000 frå Reidar Ringstad Kleppe til Martin Haddal (03.06.2021)

Andel av Dimnøyvegen 413 (Gnr 32, bnr 32) er overdrege for kr 1.050.000 frå Inger Lise D Storheim til Leif Lidvar Dimmen og Per Knut Dimmen (03.06.2021)

Dimnøyvegen 413 (Gnr 32, bnr 32) er overdrege frå Karen Åse Dimmen til Inger Lise D Storheim og Leif Lidvar Dimmen (03.06.2021)

Varleitevegen 20 (Gnr 9, bnr 323, seksjon 4) er selt for kr 1.750.000 frå Preben Alexander Sætre til Torill Hjelle (03.06.2021)

Onglasætra 8 (Gnr 7, bnr 744, seksjon 4) er selt for kr 2.100.000 frå Marlen Løset Flø til Therese Rokseth Skeide (03.06.2021)

Andel av Strandvegen 85 (Gnr 25, bnr 176) er overdrege for kr 2.600.000 frå Daniel Andre Torheim til Gunn-Lise Voldsund (04.06.2021)

Sundgotvegen 125 (Gnr 29, bnr 42, seksjon 6) er selt for kr 1.600.000 frå Eldar-Andre Hansen til Kjellrun Orten Fugelsnes (07.06.2021)

Gnr 72, bnr 6 er overdrege frå Leif Ingvard Eiksund til Hallfrid Eiksund (09.06.2021)

Overdragelsen omfattar også e.d. i Ørsta kommune

Høddvollvegen 15 (Gnr 10, bnr 297, seksjon 28) er selt for kr 1.450.000 frå Håvard Jahre Frotvedt til Ide Eliassen (09.06.2021)

Gnr 24, bnr 53, seksjon 4 er overdrege frå Karl Henrik Strandabø til Christian Strandabø (10.06.2021)

Andel av Gjerdegata 31 (Gnr 7, bnr 761, seksjon 5) er overdrege for kr 1.152.750 frå Bjørn Hatløy Andorsen til Vigdis Hatløy Andorsen (11.06.2021)

Gnr 7, bnr 14 er selt for kr 9.650.000 frå Almejordet Barnehage Sa til Ulstein Kommune (15.06.2021)

Salet omfattar også Reiten 1 (Gnr 7, bnr 742)

Gnr 7, bnr 628 er selt for kr 301.000 frå Kari Ringstad og Leif Per Ringstad til Inge Leif Sleipnes og Veronica Nordal Sleipnes (17.06.2021)

Sjøgata 40 (Gnr 8, bnr 543, seksjon 5) er selt for kr 3.200.000 frå Ulsteinvik Utvikling As til Synnøve Hofset Ulstein (18.06.2021)

Gnr 19, bnr 26 er selt for kr 1.150.000 frå Ingunn Haddal til Tove Mek Eidset (18.06.2021)

Andel av Garsholvegen 81 (Gnr 22, bnr 3) er selt for kr 325.000 frå Oddbjørg Gardshol til Dagfrid Berit Gardshol, Hallgeir Gardshol, Kjellrun Gardshol Flølo, Ole Magne Gardshol og Unni Skeide (22.06.2021)

Gnr 70, bnr 106 er selt for kr 1.170.000 frå Eivind Åge Myrene til Jenny B Johnsen Skorpen og Leif Bjørn Skorpen (22.06.2021)

Langereina 13 (Gnr 22, bnr 41) er selt for kr 3.650.000 frå Jongh Martijn Peter De til Bjørn Erik Sætre og Henriette Sunde (23.06.2021)

Bakkegata 23 (Gnr 7, bnr 488) er selt for kr 6.500.000 frå Sverre Osnes til Tømrer Prosjekt As (24.06.2021)

Salet omfattar også Gnr 7, bnr 822

Salet omfattar også Gnr 7, bnr 823

Vikegjerde 7 (Gnr 8, bnr 26, seksjon 1) er selt for kr 4.150.000 frå Tømrer Prosjekt As til Yulia Torvik (25.06.2021)

Holsekervegen 116 (Gnr 10, bnr 291, seksjon 15) er selt for kr 2.520.000 frå Ole K Elvegård Vada til Andreas Garnes og Eileen Grete Berstad (28.06.2021)

Andel av Gnr 5, bnr 156 er overdrege frå Kristi Martine Gjerde til Liv-Torill Solevåg (28.06.2021)

Varleitesvingen 6 (Gnr 9, bnr 180) er selt for kr 3.800.000 frå Per Harald Eikrem til Marius Eikrem og Marte Åsmo (29.06.2021)

Hareid

Engeskardet 15 (Gnr 66, bnr 19) er selt for kr 1.200.000 frå Elsebeth Johanne Johansen til Roar Riise og Sissel Anita Riise (03.06.2021)

Nobba 8 (Gnr 41, bnr 742, seksjon 1) er selt for kr 1.900.000 frå Trond Egil Halvorsen til Jon-Arild Vatne (03.06.2021)

Kvitnesvegen 2 (Gnr 40, bnr 108) er selt for kr 2.150.000 frå Libra Group As til Arne Lillebø (04.06.2021)

Salet omfattar også Pe-vegen 17 (Gnr 40, bnr 153)

Salet omfattar også Gnr 40, bnr 349

Teigevegen 31 (Gnr 41, bnr 1027, seksjon 7) er selt for kr 1.310.000 frå Inkaran Subramaniam og Narmatha Balasingam til M Ravindrarasan (07.06.2021)

Hareidsvegen 313 (Gnr 48, bnr 22) er selt for kr 600.000 frå Arve Rise, Hans Cato Haddal, Hans Peter Rise, Kjell Bjørn Rise, Knut Johan Haddal, Kristine Gølin Haddal og Lidvar Solli Rise til Martin Bjåstad (09.06.2021)

Geilebakken 67 (Gnr 47, bnr 163) er selt for kr 2.727.271 frå Total Bygg Hjørungavåg As til Martin Grimstad Øvrelid (10.06.2021)

Skrivarvegen 2 A (Gnr 40, bnr 357, seksjon 1) er selt for kr 2.350.000 frå Bård Johansen til Lerita Elise Melhus og Stian Bigset Breivik (14.06.2021)

Andel av Skrivarvegen 35 (Gnr 40, bnr 84) er overdrege frå Sølvi Alise Abrahamsen til Ivar Høgli (22.06.2021)

Solsteinen 19 (Gnr 43, bnr 12) er selt for kr 2.550.000 frå Nikita H Brandal Bigset og Roger Nygaren Angelsen til Maria-Helen Johnsen (24.06.2021)

Løsingsteinen 18 (Gnr 41, bnr 970) er selt for kr 4.070.000 frå Laila Slotterøy Almli til Nikita H Brandal Bigset og Roger Nygaren Angelsen (25.06.2021)

Vanylven

Gnr 55, bnr 16 er selt for kr 430.000 frå Hilde Bjørg A Hermansen til Arild Kjell Andenes (03.06.2021)

Gnr 71, bnr 98 er overdrege frå Berit Johanne Thue til Jon Thue (04.06.2021)

Gnr 148, bnr 40 er selt for kr 250.000 frå Helge Roger Nystøyl til Ingrid Øvstebø Dyrhovden og Norodd Dyrhovden (09.06.2021)

Sylteskogen 3 (Gnr 25, bnr 63) er selt for kr 100.000 frå Erling Sylte til Robert Sylte (11.06.2021)

Gnr 89, bnr 11 er overdrege for kr 50.000 frå Anne Johanne Myklebust til Frode Myklebust (11.06.2021)

Fredsvoll 9 (Gnr 11, bnr 239, seksjon 2) er selt for kr 1.700.000 frå Morten Listou Storeide til Thomas Korsfur Flusund (16.06.2021)

Gnr 148, bnr 79 er selt for kr 3.550.000 frå Jonny Dagfinn Kragset til Gitte Nymark og John Abraham Nymark (29.06.2021)