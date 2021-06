Nyhende

Vanylven kommunestyre har vedteke å kjøpe aksjar for 44.178 kroner i det nye selskapet Runde Forsking As. Beløpet er utrekna etter folketalet i kommunen. Også dei andre kommunane på Søre Sunnmøre er inviterte til å bli medeigarar i det nye FOU-selskapet. Vedtaket er grunngive med at distriktet har stort behov for kompetansearbeidsplassar.