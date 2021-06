Nyhende

Statsforvaltaren har tildelt Herøy kommune 41.148 kroner som kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronavirus. Ordninga er meint å kompensere for meirutgifter til dekking av inntektstap ved sjukefråvær for fastlegar som handterer covid-19. Tilskotet er gitt for tidsrommet januar-mars 2021.