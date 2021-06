Vaksinemaratonet bak kulissane

Nyhende

Hundre i timen. Omtrent så mange stikk må dei seks vaksinatørane på helsestasjonen på Eggesbønes setje for å nå over dagens 16–17 puljar med Herøy-innbyggarar. Førre veke vaksinerte dei i overkant av 500 personar på to ettermiddagar. Men for å teste kapasiteten og unngå å belaste personalet to kveldar på rad, blir det samleband og maraton i dag: 410 personar på éin ettermiddag.