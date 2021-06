Los 300 i Fosnavåg - attersyn og helsingar

Nyhende

Kystverket og Kystverkmusea er, som mange veit, i gang med ei nasjonal feiring der museumsskipet «Gamle Oksøy» er på tokt langs Norskekysten. Føremålet er å markere at Norge har hatt 300 år med losteneste. Markeringa skulle rett nok skje i fjor, men vart utsett på grunn av pandemien.

Langs kysten er det i stor grad Kystlaga, kommunane og ymse frivillige organisasjonar som hjelper til med feiringa. Her i Fosnavåg er Herøy Kystlag, ved Robert Voldnes, den som held i trådane i lag med dei gode hjelparane Eileen Gjerde frå Herøy Kommune, statslos Hans Lennart Sævik og ikkje minst Frode Pilskog frå Fyrmuseet/Kystverkmusea.

Stoppet i Fosnavåg var lagt opp med besøk av skuleelevar som fekk omvising og historikk om bord i «Gamle Oksøy». Elevane vitja også Herøy kommune sin båt, Sunnmørsjekta «Anna Olava», der bibliotekar Anne Gerd Bjorvatn-Eneroth las høgt frå boka «Alva og losen», og etterpå kunne borna stille spørsmål til statslos Hans Lennart Sævik. 60 elevar fekk oppleve dette, og tilbakemeldingane var at dette var både kjekt og lærerikt. Busstransporten vart sponsa av losprosjektet.

I løpet av ettermiddagen hadde «Gamle Oksøy» «open båt» for vanleg publikum med godt fokus på gjeldande smittevernreglar i forhold til talet på besøkande.

På kveld var arrangementet flytta innandørs og til Frikyrkja. Dette lokalet er luftig og ypparleg til føremålet. Det var påmelding på førehand slik at arrangørane hadde full kontroll på kven som kom, og ein heldt seg difor også der godt innanfor gjeldande smittevernreglar. God lyd er viktig ved eit slikt arrangement, og det løyste Frikyrkja på ein svært god måte.

Programmet vart lagt opp i ein totimarsbolk som starta med litt informasjon frå Robert Voldnes om Herøy Kystlag som i år faktisk feirar 30 år! Deretter held Kystdirektør Einar Vik Arset ei helsing i høve jubileet. So fekk vi to flotte foredrag om loshistoria.

Først ute var Espen Frøysland frå Lindesnes Fyrmuseum/Kystverkmusea, som tok føre seg heile den norske loshistoria og utviklinga i losyrket. Etter han, tok professor Arnljot Løset ved Høgskulen i Volda den meir lokale loshistoria – med størst fokus på losane frå Goksøyra/Runde, Skorpa og Kvalsvika.

I begge føredraga fekk vi høyre om tøffe tak og om barske tilhøve. Det vart fortalt om kapproing/segling for å kome først ut og få oppdrag og om unge gutar ned i 8–9 års alder som måtte hjelpe far sin. Ei typisk oppgåve kunne vere å åleine måtte segle losbåten heim om faren var so heldig å få losoppdraget. Svært mange losar drukna, fekk vi høyre om, og ikkje før på 1900 talet gjekk den statistikken dramatisk nedover. Dette hang nok saman med at losbåtane vart dekka og større, men og at det vart enklare å borde dei litt større dampbåtane. Vi fekk i begge foredraga gode skildringar om tilhøva for dei som var losar og som i tillegg var bønder og fiskarar. I Frikyrkja denne kvelden var det òg samla både aktive losar og mange slektningar av tidlegare losar i Herøy.

Vi lærte nok alle mykje nytt denne kvelden.

Til slutt heldt den norsk-engelske duoen Richard Burgess og Gabriel Fliflet ein knapp times konsert. Vi fekk til og med oppleve ei urframføring av eit musikkstykke som dei hadde skrive til losjubileet. Karane er røynde folkemusikarar og har turnert både åleine og i lag med andre i mange år. Konserten var prega av shantys og musikk knytt til havet.

Ei verdig avslutning på ein fin dag og kveld.

No går ferda vidare for «Gamle Oksøy» og gjengen om bord. Ein kan fylgje ferda vidare på www.los300