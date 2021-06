Badeflåten sin eigar er kontakta

Nyhende

Ho kom over det som ser ut til å vere ein badeflåte.

- Eg gjekk her laurdag kveld også, og meiner han ikkje låg i fjøra då. Så ein gong mellom laurdag og søndag har han kome drivande og lagt seg i fjøra nedanfor Storegjøtten, opplyser Dagny.

Dette er i eit område ved sørvestsida av Sandsøya, mellom Skare og Dollsteinen. Det er ikkje bilveg til området der flåten ligg.

Den fint tillaga flåten ser ut til å å vere nokolunde heil, og vedkomande som eig han, bør kanskje tipsast.

Oppdatering: Eigaren kontakta

Ikkje lenge etter at vi la ut denne saka, kom det melding om at andre turgåarar hadde nøsta litt opp i saka.

Tor Arne Bringsvor, som var i same området søndag ettermiddag, kan fortelje at han via kjentfolk på Kvamsøya har funne fram til eigaren av flåten. Kva tid det vert bergingsaksjon, var ikkje opplyst, men flåten hadde altså teke turen over frå Kvamsøya til Sandsøya, og saka er dermed løyst.