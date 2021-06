Filmkonsert med barnekoret Småtroll!

Nyhende

Som alltid er det småtrolla som er i fokus når dirigent Marianne Brune Leikanger og bandet samlar småtrolla. Dei har øving i kyrkja på Larsnes, og ofte er det godt over 60 born på øvingane. Mottoet til koret er «Ein plass til alle». Og det stemmer, alle ungane som vil får vere med, både store og dei aller minste. Alle som vil får synge solo, med den stemma dei har. Både besteforeldre og foreldre er fast med på øvingane, og når det ikkje er korona får dei servert kaffi.

Det fyrste som møtte borna, då dei kom inn på Breidablik denne kvelden var ein raud løpar, ballongar og filmplakatar. I enden av den raude løparen stod Marianne, sprudlande som alltid, utkledd som Elsa frå filmen Frost. Ho tok imot kvar og ein av ungane, ynskte dei velkomne og serverte dei Pippis styrkedrikk. Her var det ikkje meininga å gire ungane ned, tvert imot! Spenninga var til å ta og føle på, då dei entra den flott pynta salen. Mange hadde kledd seg ut som ulike karakterar frå filmverda. Småtrolla sat i ein bue framme ved scenekanten, delt inn i sine kohortar. På scena sat bandet klart.

Konserten starta med ein Sandeversjon av «Reodors ballade» frå Flåklypa:

«56 mil nordover, litt vest og utover, ligger Sande. En liten kystkommune, sjølberga med både korps og kor, idrettslag og egen ordfører. Masse vær og nordavind til alle tider, og ungene må klore seg fast i bergsprekker når det blåser som verst. Ungene i den vesle kommunen synger i det spesielle barnekoret småtroll. Der er det helt fritt for sceneskrekk og alltid en plass til alle. Ryktet går om at de endatil får boller og saft hver gang de møtes …»

Bandet var presentert i kjent flåklypastil: Pianist Håkon (Vestnes) – for han er det vanskelige en bagatell og det umulige en utfordring. Bassist Ludvik (Brune Leikanger) – et musikalsk B-menneske med utprega høysnue som trives best i utkantstrøk og helst bak på scenen. Trommeslager Stig Arve (Slettestøl) – sjølberga kar i både arbe og fritid, har både takt og tone. Andre (Leikanger)-dirigentens oppmuntrende rådgiver og trufaste håndtlanger og positive altmuligmann.

Fyrste song var «I morgon» frå filmen Annie. Her var det med tre solistar på scena utkledde som Annie og alle småtroll song av full hals på refrenga.

Det spreidde seg ei stemning av skrekkblandafryd i salen då Emil frå Lønneberget med faren hakk i hel entra salen. Emil sprang og faren kom brølande i kjent stil etter. Småtrolla hylte av latter. Nye solistar stod klare på scena og vi fekk sjå og høyre om Emil som heiste systera si opp i flaggstonga og når han fekk suppeskåla fast på hovudet. Til ungane si store begeistring gjekk bollen Emil hadde på hovudet rett i scenegolvet og knuste.

Så var det Pippi Langstrømpe sin tur, Marianne hadde funne ut kva som gjorde at Pippi var så sterk og viste dette fram til småtrolla. Koret song «Her kommer Pippi Langstrømpe» av full hals, og på scena stod flinke solistar. Pippi hadde sjølvsagt med seg ein koffert full av gullpengar!

Neste song på programmet var «Grevling i taket», ungane var så spente på om grevlingen kom, men han lét vente på seg. Jammen dukka grevlingen opp, frå taket! Han hoppa ned og vart med å danse medan småtrolla song. Plutseleg så høyrde Marianne ein veldig rar lyd, kvar i alle dagar kom denne lyden frå. Det viste seg at det var ein løveunge på pianoet til Håkon som plutseleg laga lydar. Det var klart for songen «Fly avsted» frå filmen om «Karsten og Petra».

Pelle og Pysa frå Sabeltann stod plutseleg på scena og krangla, Det var tvillingane Edvard og William Brune Leikanger som hadde desse rollene til stor begeistring frå ungane. Sjølvaste Sabeltann dukka opp i neste song, og det var stor sjørøvarstemning i salen. Ungane song hiv og hoi av full hals. Sabeltann har god luktesans for gull, og jammen lukta han gullet i Pippi sin koffert. Det viste seg at dette gullet var gullsjokolade og alle småtrolla fekk smake. Så var det dei miste solistane sin tur, dei song «lille katt», sjarmerande for både store og små.

Det vert ingen filmkveld utan popkorn, og no var det tid for popkorn. Medan småtrolla kosa seg med det fekk dei sjå og høyre ein nydeleg song av Oline Grønnevik, frå filmen Vaiana. Og så entra Maui frå same film scena og song «Det var så lite». Det var mange som hadde kledd seg ut som populære Elsa frå filmen Frost, så sjølvsagt måtte songen «La den gå» vere med. Ungane song, dansa og kosa seg. Plutseleg stod Pumba frå filmen «Løvenes konge» på scena. Marianne tok rolla som Timon og saman med koret song dei «Hakuna matata». Jammen fekk vi høyre at småtrolla kan engelsk også, gjennom ei flott framføring av «Pokémon» frå nokre av dei eldste i koret. Bamse sin fødselsdag skulle også feirast denne kvelden, og bamse dukka sjølvsagt opp. Midt i songen tok han til å halde sitt eige steppeshow, imponerande av ein 50 åring!

Avslutningsvis kom songen «Livets sirkel», også frå løvenes konge. Det var felt mange tårer både i salen og på scena då Marianne takka for laget etter 20 år som dirigent av dette fantastiske koret. Ho takka dei fem karane sine spesielt, og mange andre gode og viktige samarbeidspartnarar. Så var det småtrolla sin tur til å takke Marianne. Tre av småtrolla song til henne og gav henne gåver. Men kvelden kunne ikkje ende slik. No var det klart for fest, med bollar og saft, sjølvsagt!

Herman Brune Leikanger imponerte alle stort, han hadde rollene som Emils far, grevling, Sabeltann, Maui, Bamse og Pumba. Alt i alt eit forrykande show av og for småtroll!

Småtroll i Sande imponerer til dei grader! – Det er klart eg er inhabil, men denne gjengen sluttar aldri å imponere. Her er det songglede i alle ledd.