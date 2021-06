Departemental ros til krigsminnearbeid

Nyhende

Oppdraget deira på Åram var først og fremst å sjå til at gravminna over russefangane som er gravlagde på kyrkjegarden her, vert ivaretekne og stelte.

Haakon Vinje frå Kulturdepartementet fortalde at det er om lag 14000 russiske fangar frå andre verdskrig som er gravlagde på norske kyrkjegardar, og at det er svært ulikt korleis gravminna vert ivaretekne. Måten kommunen og folket steller og viser respekt for gravminna, imponerte utsendingane.

Oppdraget deira var også å få vite kva som vert gjort av krigsminnearbeid, og om det er samla historie lokalt som kan ha verdi i ein større nasjonal samanheng. Og her sa dei seg svært glade over alt dei vart informerte om under opphaldet på Åram. I møtet med Åram Sogelag der også fleire sentrale personar med kunnskap og innsikt i lokal krigshistorie var med, fekk utsendingane fortalt mykje av det dei var ute etter. Dei sa seg også interesserte i å ville følgje opp eit samarbeid med Sogelaget om krigsminnearbeidet.

Noko av det dei vart fortalt på Åram, og som vart omtalt som eit føredøme i motstandssamanheng, er etableringa av dei tre offisielle krigsminna i regionen. Og ikkje minst det samanhengen mellom dei fortel. Det gjeld først og fremst Frei-stasjonen i Oksavika i Sande. Så er det knutepunktet i geitfjøsen i Skorpesundet i Herøy, og så no også det siste som er sett opp ved Åramsundet, -kanonen som er teken opp frå bombaderte Felix Scheder.

75 år etter krigens slutt – i eit område med stor aktivitet: Verdig og fin krigsminnemarkering på Åram 75 år etter krigens slutt vart ein kanon frå vraket av «Felix Scheder», som ligg på botnen av Åramsundet, avduka på Åram.

Etter seremonien og orienteringa på kyrkjegarden, var det synfaring i leiren som vart bygt opp lenger inne på Åram. Der heldt Magne Vik Arset eit historisk godt attersyn om leiren og dagleglivet rundt den under krigen.

Til sist under besøket, inviterte Sogelaget til middag på Husmortun, -gamleskulen som Sogelaget er i ferd med å overta. Eit høgdepunkt her var då det sentrale tidsvitnet, Kjartan Oksavik vart heidra av representanten frå Kulturdepartementet, Haakon Vinje. Både Vinje og Langås frå Falstadsenteret var godt kjende med Oksavik si historie, og motstandskampen med base i Oksavika. Dei sa seg svært glade for å få treffe Kjartan, og få høyre om opplevingane frå han som opplevde dei.

Kjartan understreka verdien av slike markeringar, og kor viktig det er at historiene og krigsminna får ein sentral plass i den nasjonale historia. Han poengterte at skulle vi ikkje lenger vektlegge kunnskapen om krigsminna og krigen, så vert historia gløymt og vi har ikkje lært.

For Kjartan Oksavik var elles gjensynet med leirane på Åram litt spesielt av ein annan grunn også. Då krigen var slutt i 1945, og Kjartan var komt heim att, var det han som fekk ansvaret for å reise til leirane på Fastlandet for å møte leirkommandanten og sikre ammunisjon. For Kjartan var det naturleg nok ei spesiell oppleving.

Kjartan er siste gjenlevande fange frå den frykta Falstad-leiren Kjartan Oksavik er mest truleg landets siste attlevande frå Falstad fangeleir. Han og resten av Oksavik-gjengen vart utsette for tortur. Dei glade frigjeringsdagane i mai -45 sit som spikra i minnet.

Ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande, sa seg også svært glad for at slike markeringar, -og det å ta vare på lokale krigsminne og den lokale krigshistorie vert vektlagt. Ho var i den samanheng stolt over at Vanylven kommune har fått laga ein godt gjennomarbeidd kulturminneplan, der også krigsminna på Åram har fått ein sentral plass. Som eit minne frå Vanylven til representantane som kom, ga ho dei kvar sitt eksemplar av boka til Magne Vik Arset om hans barndomsopplevingar av krigen, -Søtaste solbæra.

I Sogelaget nytta dei høvet, -når dei hadde ein representant frå Kulturdepartementet på besøk, til å etterlyse klarare planar og retningslinjer om ansvarsforhold og om det å ta vare på krigsminna i framtida. Ikkje minst vil det vere viktig for lag og organisasjonar som no tek vare på og ryddar krigsminna på dugnad, at dei også kan få litt økonomisk støtte til vedlikehaldet.

Representanten frå departementet fekk iallfall med seg problemstillinga frå eit svært vellukka møte på Åram.

