– Ikkje la ferien bli ferie frå lesing også

Elevane på Nerlandsøy skule har allereie rydda romma sine. Det er torsdag før ferien og i morgon er siste skuledag. Det betyr godteri i sekken og turdag. Dei siste åra har skulen hatt eit særskilt fokus på lesing.

– Vi har jobba aktivt med lesing som grunnleggjande ferdigheit i alle fag gjennom heile året, fortel førsteklasselærar Irene P. Kopperstad Sporstøl.

I klasserommet framføre oss sit 1.-klassingane med kvar si bok.

– Mange av dei er påmeldt Sommarles-kampanjen til biblioteka, held Sporstøl fram.

– Kven skal vere med, spør vi, og ser hendene til alle fyke opp med det same.

Motivasjonen er i alle høve på plass.

Lesing i alle fag

Herøy, Sande og Ulstein kommunar har hatt ei særskilt satsing på lesing i alle fag det siste året. Gjennom samarbeid med Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, har alle lærarar vore gjennom ei kursrekke om temaet.

Fagleiar oppvekst i Herøy kommune, Brit-Synnøve Torvik, opplever satsinga som ein suksess.

– Vi har hatt eit godt samarbeid med både Nynorsksenteret og Lesesenteret om dette. Vi i trekløveret Herøy, Sande og Ulstein kommunar har samarbeidd om kompetansehevinga, fortel Torvik.

Det at prosjektet hamna midt i pandemien, har også hatt litt å seie for oppbygginga av kursrekkja.

– Det førte sjølvsagt til endringar. I staden for samarbeid på tvers av skular og kommunar, har kompetansehevinga skjedd lokalt på kvar einskild skule. Det har eigentleg vore fint, då det har ført til at kvar skule kan målrette arbeidet inn mot der dei opplever at skoen trykkjer, fortel ho vidare.

Nynorsksenteret sentralt

På Høgskulen i Volda møter vi Pernille Fiskerstrand og Liv Kristin Bjørlykke Øvereng. Dei kan fortelje at Nynorsksenteret og Høgskulen i Volda har vore aktivt med i utviklinga av kursa.

Gjennom året har Nynorsksenteret og Høgskulen laga fleire videoførelesingar om ulike tema og sendt ut til skulane, og tilbakemeldingane har vore gode.

– Vi skulle jo eigentleg ut på besøk dette året, men pandemien førte til at vi laga filmar i staden. I dei har vi teke opp tema som mellom anna korleis ordforrådet er heilt sentralt med tanke på lesedugleik, og korleis ein som lærar kan auke engasjementet til elevane når det kjem til lesing, seier førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Pernille Fiskerstrand.

Dei opplever også at satsinga har treft godt.

– Vi har oppretta ei referansegruppe med 5–6 lærarar frå ulike skular. Vi møtest på Zoom og tilbakemeldingane er gode. Vi får høyre kva som treffer, og kva som kan endrast til neste gong. No har vi jobba med å ferdigstille opplegget til komande skuleår, og då håper vi sjølvsagt at vi også kan reise ut og treffe alle dei flinke lærarane, fortel Fiskerstrand.

Barnehagane har også vore med

Høgskulelektor Liv Kristin Bjørlykke Øvereng ved Nynorsksenteret vil også skryte av barnehagane. Gjennom ei parallell satsing har også barnehagane delteke i kompetanseheving.

– I det same trekløveret av kommunar har barnehagane delteke i eit opplegg med fokus på språkutviklinga til borna. Det har også skjedd digitalt, men tilbakemeldingane også her er gode.

Ho trur det er klokt av kommunane å jobbe med nettopp dette, parallelt.

– Det er viktig å sjå heile løpet i samanheng, og vi trur eit slikt samla fokus vil gjere overgangane betre for borna i dei tre kommunane, seier Bjørlykke Øvereng

.

– Les i ferien

Dei to er opptekne av lesing, og har ei oppmoding til foreldra.

– Ikkje la ferien bli ein ferie frå lesing også. Det er så viktig å halde varmt det ein har jobba med gjennom året. Om barnet ikkje har lært å lese enda, er det berre å lese høgt for det. Det stimulerer leseutviklinga og bidreg til at oppstarten til hausten vil bli betre for alle, seier Bjørlykke Øvereng.

Fiskerstrand kjem med fleire tips.

– Om du skal lese for barnet, vel ei bok du sjølv synest er kjekk å lese. Leseglede smittar, og dersom du kjedar deg, vil barnet merke det. Og ver ein god rollemodell. Forsking syner at berre det å sjå vaksne ta seg tid til å lese har påverknad på born. Særleg at vaksne menn sit og les gjer mykje for korleis borna ser på lesing. Så ta fram bøkene i sommar, og meld gjerne borna på kampanjar som Sommarles, avsluttar Fiskerstrand.

Mange motiverte born

Tilbake på Nerlandsøy skule er det i alle høve lett å finne motiverte lesarar. 4.-klassingane Sara, Daniella, Domenic og Othelia har alle tenkt å lese i sommar.

– Ein kan lære mykje og bli meir kreativ av å lese, seier Domenic.

Dei har hatt skulebiblioteket som naborom dette året. Til hausten skal dei ned i modulbygget nedanfor skulen, der 5.-klassingane har klasserom.

Tilje og Pernille skal byrje i 6. klasse til hausten. Også dei har jobba mykje med lesing dette skuleåret. Med prosjektet «Gode lesarar» har klassa jobba aktivt med å bli gode lesarar dette skuleåret. Det trur Pernille dei har blitt.

– Vi har lest veldig mykje, og hatt bøker liggjande rundt i klasserommet i heile år. Det har vore eit veldig fint år.

Tilje har eit tips til dei som slit litt med å kome i gang med å lese.

– Ikkje gje deg på dei første sidene. Ofte tek det litt tid å kome inn i boka. Men når du først har kome inn i forteljinga, så blir det berre morosamare etter kvart.

Og det tipset får vi alle ta med oss inn i ferien.