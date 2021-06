Nyhende

- Samarbeidet mellom NAV, jobbsøkjar, Furene og næringsliv, er avgjerande for auka inkludering i arbeidslivet. Næringslivet sin vilje til å opne dørene i eit ekstra utfordrande år, vitnar om at samfunnsansvaret står sterkt i regionen, seier konst. adm. dir. Olav Elias Torset i Furene AS i ei pressemelding.