Planlegg Ulstein-X-bow på utsleppsfrie konteinarskip

Nyhende

- Eit energieffektivt design er grunnleggande for alle nye konteinarskipsdesign, seier Jakob Tolstrup-Møller, administrerande direktør i Edge Navigation i ei pressemelding.. Det vert opplyst at X-bow vil redusere kraftbehovet per konteinar i eit breitt spekter av operasjonar, noko som vil senke terskelen for å skifte til framdrift basert på grøn energi.