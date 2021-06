Nyhende

– Ein kan lure, er det eigentleg likt for alle? Det poppar opp turstiar fleire stadar, som til dømes i Ulsteinvik, der kommunen skryter av etableringane. Det verkar ikkje å vere like vanskeleg for andre som gjennomfører liknande prosjekt. Vi vil tru at det er gjort analysar der også?