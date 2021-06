Herøy kommune har måla seg inn i eit hjørne

Nyhende

Saka om Borga-delen av Bergsøy skule har utvikla seg til å bli ei skikkeleg hovudpine for Herøy kommune. Det har i mange år vore klart at den gamle Borga – for øvrig er eit eineståande flot signalbygg – anten treng vesentlege utbetringar eller ikkje lenger eignar seg som skulebygg.

Allereie i 2009 vart det gitt dispensasjon for ti nye års drift på skulen. Det må tolkast som ein ståande ordre til administrasjon og politisk leiing – faktisk begge delar – om å jobbe aktivt med få plass nye og betre løysingar.

Lokalpolitikarane gjekk for dispensasjon: Herøy kommunestyre opnar for bruk av Borga ut 2021 Eit fleirtal i Herøy kommunestyre, mot Høgre og Frp sine 13 røyster, vurderer det som forsvarleg å dispensere for skuledrift på Bergsøy skule "Borga" ut 2021. Då skal derimot nyinnkjøpte modulbygg stå klare ved Herøy kulturhus. Det er i tråd med anbefalinga til både FAU, administrasjonen og lærarane ved skulen.

I 2016 vart det vedteke byggeprogram for ein ny Bergsøy skule. Tre år tidlegare, i 2013, vart det vedteke å plassere ny skule for barnesteget på ei tomt mellom Blåhaugen barneskule og Ytre Herøy ungdomsskule. For omverda ser dette i dag ut til å ha vore vedtak utan oppfølging, og det finst fleire som meiner manglande framdrift kan reknast som trenering.

For kva skjedde? Ingenting. No har kommuneoverlegen råda til stenging av Borga som skulebygg. Vedtaket frå kommuneoverlegen kom ikkje som ei bombe, og vi tek gjerne eit intervju med dei som meiner kommuneoverlegen her overraskar.

Det skal visstnok ikkje vere fare for helsa til elevar og tilsette, men ein kan altså få helseplager av å opphalde seg i lokala. Slik har det etter all sannsynlegheit vore over tid, og slik er det no.

Saka om Bergsøy skule Borga: Kommunedirektøren rår til å bruke Borga ut 2021 Kommunedirektøren i Herøy Trond Arne Aglen vurderer det som forsvarleg å dispensere for skuledrift på Bergsøy skule "Borga" ut 2021. Men då må alternative lokalitetar vere på plass.

Det er ikkje vanskeleg å forstå verken frustrasjon eller fortviling som foreldre og andre med tilknyting til skulen no føler på. Herøy-politikarane har på eit vis måla seg inn i eit hjørne, med vitande og vilje.

Rår til stenging av Bergsøy skule, Borga Arbeidet med å finne alternative undervisingslokale er allereie i gang.

For det har vore mange åtvaringar opp gjennom åra. Det vert spanande å fylgje prosessen vidare, både med tanke på Borga, modulbygg og kor langt fram i tid ein ny skule ligg.