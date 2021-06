Nyhende

Sist søndag gjekk eg meg ein tur «rundt vatnet», som det heiter her på Bergsøya, og då eg passerte Bergsøy skule, stod ein del menneske og såg på skulen. Eg kom i tale med dei, og dei var forferda over at ei slik fin bygning skal rivast ned. Noko så galt kunne dei ikkje skjøne kunne hende.

Eg har ikkje sett referert i Vestlandsnytt frå noko kommunestyre eller formannskap om denne rivinga, men det kan eg sjølvsagt ha oversett, men sidan det vert skrive om, så er vel dette planar som har vore lagt på formannskapet og kommunestyret sine bord. For truleg kan ikkje rådmann eller direktør, som det vel no heiter, kunne gjere vedtak heilt aleine.

Kanskje er det brukarane av skulen, rektorar, lærarar og kanskje elevar som ser det meiningslaust med denne gamle skulen. Og det kan ein sjølvsagt skjøne. Men denne skulen, rettare sagt bygninga, har ein viktigare plass her på Bergsøya, og kommunen for øvrig, enn kun å vere eit skulelokale. Det er eit så fint bygg, eit signalbygg i kommunen, med sin karakteristiske arkitektur, at det er svært god grunn til å la bygninga stå.

Framleis står den skulebygninga som vart bygd samstundes med Bergsøy skule, saman med nye bygningar ved Herøy vidaregåande skule. I mi tid ved skulen pussa vi opp denne «gamlebygninga» med nye vindauge, ein del nye veggar, måla og pussa opp elles inne og ute, og fekk svært gode klasse- og arbeidsrom i sørfronten, og ei rekkje fine kontor og lagerrom på nordsida av dei tre høgdene, med ein korridor mellom dei tre etasjene.

På toppen, der det tidlegare var to husvære, fleire fine passande grupperom til møte og gruppearbeid. Ei svært nyttig bygning for skulen. Eg går ut frå at bygninga er like nyttig framleis.

Ein viktig faktor for denne bruken, var at vi fekk installert eit heilt moderne ventilasjonsanlegg, som også sjølvsagt var dimensjonert for alle bygningnane i lag. Det måtte til eit heilt nytt lite hus på taket av mellombygget mellom det gamle og dei nye, som vart automatisk styrt med datateknikk og alt nytt.

Det heldt rein, frisk og passe varm luft i alle rom i alle tre bygningane. Heilt perfekt. Det kan sjølvsagt, og med endå betre teknikk no, installerast også på Bergsøy skule. Då vil lærarar og elevar ha det heilt utmerkt. Og denne fine bygninga kan få stå både til nytte og pynt for elevar, lærarer og folk flest i åra om kjem.