Tre rykande ferske musikkvideoar frå Volda-elevar

Nyhende

Onsdag, torsdag og fredag denne veka vert dei tre musikkvideoane frå Volda vidaregåande skule lansert. Musikkvideoane er årets erstatning for den avlyste musikalen.

Fyrst ut er Hot Lunch Jam frå Fame. I videoen er historia delt inn i fire delar: Elevar som vaknar, skulen som vaknar, elevar som hastar i veg til skulen, og til slutt hovuddelen med full fres i og omkring - og utanfor - skulen.

Neste ut er Can’t Stop the Feeling av Justin Timberlake. Her er handlinga lagt til Volda sentrum, og me følgjer sju solistar med kvar sin farge frå regnbogen.

Siste musikkvideo er The Show Must Go On av Queen. Her ser me fyrst tom sal, tome garderober og tom scene på Ørsta kulturhus, som eit bilete på vår avlyste musikal i år. Deretter får me sjå ulike aktørar innan musikk, dans og drama bu seg til show, før alle tredjeklassingane er samla i full vigør på scena, i ulike kostyme frå tidlegare musikalar.

Heile musikklinja har tatt del i prosjektet, medan andre- og tredjeklassingane på medielinja har filma og redigert. Alle videoane, med full skildring av alle involverte, er å finne på musikalen.no og på våre sosiale medium.

Me håper publikum vil kose seg med desse videoane utover sumaren, vel vitande om at me kjem knallsterkt attende med jubileumsmusikal i 2022! Og då satsar me på fulle salar og null korona!