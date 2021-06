Tankevekkande rapport som peiker på sosial ulikskap i Herøy:

Herøy-kvinner har berre «halv løn» i høve til menn

Høge tal for folk som lever under fattigdomsgrensa i Herøy og stor inntektsforskjell mellom kvinner og menn er blant dei mest tankevekkande funna i ny rapport over kor berekraftig Herøy er.