Storstilt opning av gapahuk på Sandsøya

Nyhende

Vi i Sandsøy idrettslag set stor pris på den store oppslutnaden og innsatsen med bygging av vår første gapahuk. Stor oppslutnad var det også til opninga sist søndag.

Sjølv om det bles ein kjølig vind frå sørvest denne dagen, kom det mykje folk til opninga i Sandslegene.

Gapahuken er plassert ved enden av ein landbruksveg som går frå Skare. Ein kan også ta seg fram til gapahuken, som har fått namnet «Legebu», frå ein tursti som kjem frå Støyle og Bringsvoren.

Leiar i Sandsøy IL, Ragnar Kvamme, ynskte velkomen og informerte om prosjektet. Han takka særskilt for dugnadsinnsatsen. Det er lagt ned nær 500 dugnadstimar. Eirik Voksøy Bringsvor teikna nybygget, Anders Bringsvor stakk ut tomta, medan Arnvald Bringsvor og Olav Våge har stått for grunnarbeidet. Sistnemnde har stått for byggeleiing saman med Jarle Aaga.

Fleire har også bidrege, og vi synest prosjektet har altså fått ei flott resultat. Gapahuken ligg fint til i terrenget, med utsikt til aust, sør og storhavet i vest.

Midt i seansen dukka jammen ikkje Dondrå (Marianne Brune Leikanger) og Skakk (Odd Kåre Wiik) opp også. Dei kjenda aktørane frå Kong Arthurspelet vekte stor begeistring, med eit eige gapahuk-tilpassa show som enda opp både med Dondre-dans og snorklipping til slutt, assistert av lokal ungdom.

På tampen av samlinga vart nyleg avtrappa leiar i Sandsøy IL, Anne-Bjørg Bringsvor trekt fram og fekk godord og blomster etter tolv års samanhengande innsats som leiar. Sandsøy idrettslag er ikkje mellom dei største, men har fått til mykje opp gjennom åra. Vi nemner vårt nye treningssenter, sjutoppsturen og no også eigen gapahuk der det er rigga til med krokar og plass til mange hengekøyer.

Vi feira opninga av gapahuken med gratis pølser med brød, kaffi, kaker og meir til. Og så fekk folk samlast ute i det fri og ta ein god prat, viktig det også. Takk for oppmøtet – bruk gapahuken med fornuft, og kos dokke.