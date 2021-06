Nyhende

Endeleg er det lysare tider og sommar! Dei fleste av oss kjenner på stor glede over naturen som spirar og gror, glade born som leikar, og eit samfunn som er i ferd med å opne seg. Den kjensla skal vi omfamne og nyte. Samtidig veit Kirkens SOS at sommaren og er ei tid der einsemd er ekstra vondt, og at mange kan ha ei sterkare oppleving av å stå utanfor.

Gå ikkje aleine

Ein tidlegare fjellvettregel sa «gå ikkje aleine». Sjølv om denne no er revidert, er det ingen tvil om at vi er mange som har sakna sosial kontakt og fellesskap det siste året. Klokskapen i denne oppmodinga gjeld difor framleis. Vi menneske treng kvarandre. Einsemd treng ikkje vere det same som å vere alene, men er at vi kjenner saknet etter relasjonar og det å høyre til. Nokon å dele tid, tankar eller opplevingar med. Unge og eldre kan vere særleg utsette i livsfasar som gjer at nettverket vert endra. Både i slike fasar og elles har vi trong til kontakt og relasjon.

Hans Børli skriv i diktet Tilståelse: «av og til trenger vi å ta livet med ut på en luftetur». Ein slik luftetur kan skjønast konkret som helsegevinsten ved å vere i rørsle, men og i utvida forståing som trongen til ein god samtale når livet utfordrar.

Kirkens SOS veit kor stor betydning dette kan ha. Det er ikkje alltid det du ber på syner så godt på utsida. Det er ikkje alt som er så lett å sette ord på, men gå ikkje alene med tunge tankar! Vi er her for å lytte, for den som treng nokon å snakke med – også i sommar.

Frivilligheita som kjerneverdi

Hos Kirkens SOS er frivilligheita ein kjerneverdi. Vi ser at frivillige som er godt utrusta gjennom opplæring og rettleiing, har kompetanse, varme og interesse for å vere gode samtalepartar. At dei frivillige stiller opp dag og natt, kvar einaste dag – også heile sommaren har ein særleg verdi akkurat no. Tilbakemeldingar frå frivillige er likevel at engasjementet gir meir tilbake enn det krev.

Oppgåva som frivillig handlar for meg om noko sterkt livskapande, positivt og nødvendig i samfunnet, seier Arne som er ein av våre frivillige.

– Når menneske bryt isen og snakkar saman om det som er meir viktig enn veret, kan det utenkelege skje. At det alltid finns råd for å hjelpe den som ringer inn til å sjå noko anna enn berre gråvêr, er for meg ein kjempemotivasjon for å svare dei som tek kontakt, seier han.

Ynskjer du å gjere enda meir for andre? Kirkens SOS søker eit mangfald av frivillige og vil særleg oppmode unge og eldre om å engasjere seg som frivillige!

Samtidig vil vi oppmuntre fleire til å stoppe litt opp, og tenke over om det er nokon i ditt nærmiljø som du trur treng nokon å snakke med? Kanskje er det nokon du ikkje har snakka med på ei stund; ein nabo, ein kollega, studieven, tante, onkel eller bestemor. Vi kan aldri vite kven som går så aleine at dei ikkje har snakka med nokon som helst den dagen. Då kan fleire gjere ein skilnad for nokon av dei rundt oss.