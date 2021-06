Prisen avgjorde for Aurvoll og Furesund

Nyhende

Det er klart etter at entreprenøren gjekk sigrande ut av tilbodskonkurransen om ein ny rammeavtale der B. Tarberg var einaste konkurrent. I konkurranse om eit tenkt oppdrag hadde Aurvoll og Furesund den lågaste prisen med 4.597.000 kroner. B. Tarberg skulle ha 5.118.000 kroner for det same tenkte oppdraget.