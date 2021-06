Herøy kommunestyre opnar for bruk av Borga ut 2021

Nyhende

Arbeidarpartiet, KrF, Senterpartiet og Folkelista, med sine 20 representantar, stemte tysdag kveld for kommunedirektøren si tilråding, der dei slår fast at det er forsvarleg å dispensere for skuledrift ved Bergsøy skule "Borga" ut 2021. Avgjersla kjem etter at kommuneoverlegen i Herøy har råda til at Bergsøy skule, avdeling Borga, vert stengd som skulebygg etter avsluttinga av dette skuleåret, altså etter 18. juni. Det kom fram i ein ny rapport, som kommunedirektør Trond Arne Aglen bestilte på bakgrunn av at 10-årsdispensasjonen som i 2009 vart gitt for å kunne nytte Borga som skulebygg, no er utgått.