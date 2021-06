Nyhende

«Sommarlab» går av stabelen på Møre barne- og ungdomsskule i veke 32, og er for barn som skal begynne i 5.- 7. klasse til hausten. Ein treng ikkje bu i Herøy kommune for å bli med. Kurset går over fem dagar, og skal gi deltakarane både fagleg og sosialt input ved å gjere realfag til praktiske fag der barna får utforske og eksperimentere ute og inne heile dagen.