Nyhende

Legane ved kommunen sine to legesenter har i dag 14.06.21 informert om at dei ut frå ei sjølvstendig fagleg vurdering ikkje tilbyr Janssen-vaksinen mot covid-19, og at dei oppmodar befolkinga å følgje det nasjonale vaksinasjonsprogrammet i samsvar med faglege råd frå FHI og Helsedirektoratet. Det skriv Herøy kommune på sine nettsider.