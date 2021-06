Slik blir fordelingskriteria for 2,8 korona-millionar i Herøy

Nyhende

Då saka var opp til handsaming fekk politikarane innleiingsvis ei orientering frå avdelingsleiar for utvikling i Herøy, Ole Magne Rotevatn. Han kunne opplyse om at det i førre tildelingsrunde hadde blitt ein del spørsmål til administrasjonen i samband med fordelinga og at dei derfor ønskte ei politisk avklaring på prioriteringskriteria før den komande tildelingsrunden.