Look to Nerlandsøya!

Nyhende

På søre Nerlandsøya vert det for tida kjempa ein aldri så liten krig på ein annan arena, nemleg mot granskogen. Sitkagrana vart planta for 50–60 år tilbake, på Nerlandsøya som så mange andre stadar langs kysten. Medan det ofte skjedde med hjelp frå skuleborn, finansiert av staten, er faktisk også ryddinga av sitkagran i dag finansiert av staten.

Imponerande på Nerlandsøya – Kystlyngheiane på Nerlandsøy vil forhåpentlegvis gå ei sikrare framtid i møte, og eg er veldig imponert over tiltaket som grunneigarane her har sett i gang.

– Vi vil ha tilbake dei gode, gamle kystlyngheiene som var her før granplantinga starta, seier Egil Kvalsund i grunneigarlaget på øya.

Allskog peikar på at fellinga av granskogen på Nerlandsøya skjer for tidleg, i alle fall om ein måler moglegheitene til å skaffe økonomisk gevinst. Men vi trur ikkje grunneigarane på øya gjer det med økonomisk vinning som motiv. Her gjeld det å få tilbake det tidlegare kulturlandskapet. Det kjem allereie svært rosande tilbakemeldingar frå folk som bur i området – og som er kvitt dei store grantrea i nabolaget.

Dømet på Nerlandsøya kan vere til etterfølging for andre bygder i distriktet der skogen er i ferd med å ta overhand. Det har med ujamne mellomrom vore slått alarm dei seinare åra om den stadig meir tiltakande attgroinga i terrenget. Vi har sett fine døme på tiltak. Seinast i fjor, då innbyggarane i omsorgsbustadane Johan Riise Minne i Gjerdsvika igjen fekk havutsikt.

Det er sjølvsagt dei store ryddeprosessane som hjelper på, slik vi ser på Nerlandsøya der fleire gardar går saman. Bra er det også at myndigheitene syter for økonomiske bidrag i kampen mot den i dag svartelista sitkagrana.