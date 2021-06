Arild Myrvoll går til Sølvtrans

Nyhende

For ei tid tilbake vart det kjent at Myrvoll hadde sagt opp som adm.dir. i Havila Kystruten, selskapet han har leia sidan 2018. Ikkje lenge etter vart det også kjent at Havila Kystruten har tilsett Bent Martini som ny leiar. Martini har bakgrunn mellom anna frå Hurtigruten.