Nyhende

– Det var med knappast mogleg fleirtal, så det kan snu, men då er det heilt avgjerande at vi no gjer ein innsats frå Herøy før Fylkestinget skal fatte endeleg vedtak neste onsdag. No går toget! Gjer ikkje lokalpolitikarane ein dugnadsinnsats opp mot sine respektive parti no så risikerer vi over eitt års utsetting av bruprosjektet.