Nyhende

Birgitte Sævik Pedersen (KrF) meinte planen var grundig utarbeidd og at den «viser veg for framtida». Ho helsa tanken om eit tverrfagleg rehabiliteringsteam, og behovet for samlokalisert kompetanse velkommen. Av utfordringar peika Sævik Pedersen på «Bu og habilitering».