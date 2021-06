Slik vil dei rekruttere fleire støttekontaktar til Herøy

Nyhende

Som kjent opplever helse og omsorg i Herøy utfordringar knytt til å rekruttere og behalde støttekontaktar. Den restriktive praksisen knytt til godtgjering av køyreutgifter, vert lyfta fram som ein av faktorane politikarane må svare ut. I Herøy har praksisen til no vore at støttekontaktar får kompensert for køyring frå heim til brukar, til næraste sentrum, ein gong per månad.