Eg kjenner mange som ikkje er symjedyktige her i Herøy.

– I ein nasjon der halve landet er kystlinje er det eit paradoks at mange barn ikkje er symjedyktige. Dette må vi ta tak i!

Julie Stenersen er bastant i bodskapen då vi møter ho på Sunnmørsbadet denne veka. Dette er noko 18-åringen frå Herøy brenn for. Symjeinstruktøren, som er ein av fleire i Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb (YSS), forklarar at symjeferdigheitene til norske barn er katastrofalt dårlege samanlikna med resten av Norden. Undersøkingar Norges Svømmeforbund har gjort viser at berre halvparten av landets 10-åringar kan symje 200 meter eller meir.

Det er dårlegare enn i Finland, Sverige, Danmark og Island.

– Og dette er ikkje eit fenomen som gjeld berre resten av landet. Eg kjenner mange som ikkje er symjedyktige her i Herøy, seier Julie medan ho held eit vake auge med symjeelevane som trenar i bassenget.

Stenersen held fram med å forklare at symjeopplæringa i skulen er god, men ho meiner at det ein får gjennom skulen ikkje er nok.

– Elevar lærar seg å symje nokre lengder i eit basseng. Dei kan flyte og kome seg på land. Men det betyr ikkje at ein er symjedyktig. Då skal ein klare å symje lengre distansar – og det også i sjøen, forklarar ho.

Herøy må bli betre

Når det kjem til symjeferdigheitene til barn og unge på Ytre Søre meiner ho ein har mykje å gå på – spesielt i Herøy.

– Ulstein og Herøy er som natt og dag. I Ulstein har vi ventelister for å delta på symjekurs. I Herøy har vi knappast hatt deltakarar siste året, seier Stenersen, som her uttalar seg frå eit YSSS-perspektiv.

Ho seier at symjeklubben spekulerer i om dette kan ha noko å gjere med at skulesymjinga er betre her ute.

– Men ein må ikkje kvile på den. Det tek lang tid, og repetisjon fleire gongar i veka for å bli ein god symjar, seier 18-åringen som gjerne ønskjer å utfordre fleire til å melde seg på symjekurs.

– Også vaksne kan melde seg på. Det er like viktig for dei å lære seg å symje, held ho fram.

I 2020 mista 88 menneske livet på grunn av drukning. Truleg kunne mange av dei vore redda med betre symje- og livredningskunnskap, i tillegg til at opplæringa kunne ha bidrege til at dei hadde teke betre val før dei starta med aktivitet i vatnet.

Inviterer til flytefest

For å markere den viktige bodskapen til Stenersen og YSSS går det elles føre seg ein nasjonal symjedugnad no om dagen. Laurdag skal NRK mellom anna ha ei direktesending på TV der det blir fokus på vassglede og flyting.

Same dag inviterer YSSS inn til flytefest på Osnessanden i Ulsteinvik, der både Julie og fleire i klubben lokalt vil delta. Dei vil forsøke å setje verdsrekord i flyting frå kl. 13.37 til kl. 13.40. Alle som melder seg på, og dukkar opp, får t-skjorte og er med i trekning av premiar.

– Alle kan melde seg på med oss. Alle er velkomne til å vere med og flyte laurdag. Tilskodarar og badande må derimot registrere seg med namn og nummer på grunn av smittevern, smiler Stenersen.

Litt program blir det også, før dei går i vatnet. Dei vil spele den nye flytesongen, det blir felles flytedans, og det blir servert varm drikke etter verdsrekordforsøket. Badevakter vil passe på tryggleiken for dei badande.